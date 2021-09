On a retrouvé la Jeanne-Elisabeth !

Navire suédois, la Jeanne-Élisabeth, sombre le 14 novembre 1755 au large du Languedoc. Une exposition retrace cette histoire. Nous en parlons avec Marine Jaouen archéologue au Drassm et Bertrand Ducourau, conservateur du musée de l’Éphèbe et d’archéologie sous-marine d’Agde.

Navire suédois, la Jeanne Élisabeth, sombre le 14 novembre 1755 au large du Languedoc, alors en route de Cadix vers Marseille. Ce brick de 200 tonneaux transporte une imposante cargaison notamment du blé, que les archéologues ont retrouvé concrétionné au sable. Sous les ordres du commandant Hansson, ce navire achemine aussi un chargement produits originaires des colonies espagnoles d’Amérique. Parmi celui-ci, un « trésor » composé de 25 000 piastres, frappées au Mexique et au Pérou.

• Crédits : © Lionel Roux / CCJ CNRS

Sans oublier la cochenille et l’indigo, mais aussi le tabac. La présence d’un navire suédois en Méditerranée, chargé de biens exotiques et lointains, est-elle le témoin d’une économie déjà très largement mondialisée ?

• Crédits : © Teddy Seguin

Pillage et fouille

Dès sa découverte, la Jeanne Élisabeth a été l’objet d’un intense pillage par des plongeurs clandestins (des piastres, deux canons etc.). Celui-ci a entraîné une longue enquête, nombres de saisies des douanes et la mise en évidence d’un réseau de revente, dans lequel figuraient des numismates professionnels.

La Jeanne Élisabeth a surtout été jusqu’en 2020, l’objet de 12 années de fouille, dont les données archéologiques exhumées ont été confrontées aux archives textuelles de l’époque. Cette étude constitue, aujourd’hui, la plus complète jamais menée sur un navire de commerce privé.

• Crédits : © Teddy Seguin

Fortune à bord !

Cette recherche, ses résultats sont aujourd’hui proposés au musée de l’Éphèbe et d’archéologie sous-marine d’Agde, au travers d’une exposition « Fortune à bord ! Chronique de la Jeanne-Elisabeth ».

Avec Marine Jaouen, archéologue au Drassm (Département des Recherches Archéologiques Subaquatiques et Sous-Marines), ministère de la Culture et Bertrand Ducourau, conservateur du musée de l’Éphèbe et d’archéologie sous-marine d’Agde.

• Crédits : © Teddy Seguin

Pour aller plus loin

Site du Musée de l’Éphèbe et d’archéologie sous-marine d’Agde

Page de l'exposition "Fortune à bord ! Chronique de la Jeanne-Elisabeth", présentée du 12 octobre 2019 au 20 septembre 2020 initialement et prolongée jusqu'au 19 septembre 2021.

Site du DRASSM (Ministère de la Culture).

Publications de Bertrand Ducourau (site OpenEdition journals).

Article 5 questions à Bertrand Ducourau, directeur des musées (site du Musée de l'Ephèbe - 2016).

Publications de Marine Jaouen (site OpenEdition journals).

A visionner, une table ronde suite à la diffusion d'un documentaire sur la Jeanne-Elisabeth (par Marc Azéma) lors des Rencontres d'Archéologie de la Narbonnaise en novembre 2020, avec la participation de Bertrand Ducourau et Marine Jaouen (site Rencontre Archéologie TV).