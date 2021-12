Le père Noël est… un archéologue !

Patriarche probablement barbu, le père Noël caractérise à lui seul le solstice d’hiver, auquel nombre de civilisations, depuis longtemps disparues ou révolues, ont voué cultes et rituels. Ceux-ci perdurent encore, notamment au travers de Stonehenge, en Angleterre, de Newgrange en Irlande, où les adeptes du néo-druidisme se rassemblaient, il y a quelques jours le 21 décembre exactement, pour saluer le solstice.

• Crédits : © DEA / W. BUSS / Coll. De Agostini - Getty

La préhistoire est-elle politique ? "La préhistoire a aussi un aspect politique parce qu'au-delà de recenser les faits du passé, elle permet de se poser un certain nombre de questions essentielles : quand apparaît l'inégalité sociale ? Est-ce que la guerre a toujours eu lieu ? Est-ce que la violence est naturelle chez les humains ? Est-ce que des sociétés se sont effondrées parce qu'elles avaient mal géré leur environnement ? Le fait que la préhistoire intéresse, ce n'est pas seulement parce que ce sont les origines, c'est aussi parce que la préhistoire permet de poser des questions tout à fait contemporaines."

Une archéologie du père Noël est-elle envisageable ?

Voici quelque temps, des archéologues avaient voulu nous faire croire à la découverte de la tombe du père Noël, en Turquie, c’est faux puisque le bienfaiteur des enfants est immortel... En revanche, il y a juste un an, d’autres archéologues faisaient une étonnante découverte à Strasbourg : une lettre adressée, en 1930, « au père Noël au ciel » par une petite fille de Strasbourg…

• Crédits : © Adrien Guillemin / Archéologie Alsace

L’émission est surtout l’occasion de revenir sur des personnages qui s’en rapprochent, les Hobbits de Tolkien bien entendu, car durant la Préhistoire, bien des Hobbits ont réellement existé. Parallèlement faut-il se demander le pourquoi de la disparition de Neandertal et par là même, si le Yéti ne serait pas un néandertalien - voire un dénisovien - qui s’ignore ?

• Crédits : © Photo EPA / Le Télégramme

Pourquoi les hommes sont ils sortis d'Afrique? "En fait, ils ont passé leur temps à sortir d'Afrique. Il ne faut pas imaginer que c'était en rang serrés deux par deux, mais c'est sans doute à chaque fois quelques individus un peu plus curieux qui agrandissent le territoire de chasse. Et effectivement, il met un million d'années pour arriver sur les rives du Pacifique et il ne reste que dans les parties méridionales de l'Eurasie. Donc, c'est effectivement extrêmement progressif et Sapiens va faire de même ensuite."

Sortie d’Afrique, art et vénus nues du Paléolithique ou place de la Femme, émergence des paradis artificiels ? Ou la covid 19 est-elle une des conséquences du Néolithique ? sont autant de questions issues de l’ouvrage du grand savant et père Noël d’un jour : La préhistoire en 100 questions (éditions Tallandier, 2021), Jean-Paul Demoule, archéologue et préhistorien français, professeur émérite de protohistoire européenne à l’université Paris-1 Panthéon-Sorbonne, membre honoraire de l'Institut universitaire de France et ancien président de l'Inrap.

• Crédits : © Stéphane Lancelot / Inrap

Qui fut le premier homme ? "Vaste question qui n'est toujours pas résolue. On estime que la séparation d'avec nos cousins primates se situait quelque part entre 8 et 10 millions d'années, à peu près, le fossile le plus ancien actuellement, c'est le nommé Toumaï."

• Crédits : © Ph. V. Feruglio et C. Bourdier / PCR Cussac / ministère de la Culture

Pourquoi les sculpteurs de la préhistoire ont ils représenté des femmes nues? "Au 19e siècle, on les a appelées "Vénus", soit pour faire plus soft, soit un peu par dérision. Les avis divergent. C'était l'idée de la fécondité, la fertilité, la déesse mère, voire le matriarcat primitif, c'est-à-dire une société originelle où ce sont les femmes qui ont le pouvoir. Moi je suis d'avis que dans la mesure où ces statuettes sont très érotisées, les caractères sexuels exagérés, il s'agirait plutôt d'une vision masculine sur la sexualité féminine."

Le Covid -19 est-il une conséquence du Néolithique ? "Oui, certainement parce qu'au Paléolithique, chez les chasseurs cueilleurs, avant l'invention de l'agriculture, il y avait des maladies qui ont été répertoriées sur les squelettes. Et à partir du moment où vous enfermez des gens avec des animaux dans des maisons en dur, on invente le village. C'est le début du confinement ! [...] À ce moment-là, la diffusion venue en grande partie des animaux (zoonoses), et de la concentration de beaucoup d'humains va faire naître les épidémies et le Néolithique invente effectivement à la fois les maladies et le confinement."

Pour aller plus loin

Références évoquées dans l'émission