Maya, Aztèque, Olmèque : pour une archéologie des Amériques

Evoquer le passé -et l’archéologie- de l’Amérique c’est penser à un monde construit de façon autonome, sans influence, une histoire originale et parallèle en quelque sorte, une « autre histoire » qui nous en apprend aussi sur l’émergence et l’évolution des sociétés, leurs structures politiques, économiques et sociales, la diversité des cultures et des civilisations, dont certaines deviendront des empires, des Etats.

• Crédits : Piero Damiani - Getty

Bien après la conquête, les populations amérindiennes puisent encore dans des traditions issues de leurs passés lointains. A l’heure où les archéologues travaillent sur la résilience, le fameux « collapse maya », résultant tout à la fois d’une crise climatique, politique, économique, sociale et religieuse, cet effondrement n’a, de fait, pas entraîné la disparition des mayas, ceux-ci sont, aujourd’hui, toujours bien présents.

• Crédits : CM Dixon/Print Collector - Getty

Il y a environ 10 000 ans, les premières domestications des plantes s’effectuent, avec l’apparition de la courge, puis le maïs, mais aussi du piment et du tabac, enfin bien plus au sud de la cacahuète et du manioc.

Les Olmèques sont la première grande civilisation de la Mésoamérique et cela dès 1500 av. notre ère, un siècle plus tard (vers 1400 avant notre ère) la Mésoamérique partage des idéologies communes, pour partie basée sur la dynamique créée par l’opposition et la complémentarité de principes (jour/nuit ; saison sèche/pluies ; vie/mort ; féminin/masculin ; lumière, sècheresse, soleil, guerre/obscurité, humidité, terre, agriculture). L’écriture aurait pu naître autour de 1000 av. notre ère, elle est bien présente, en tout cas, durant la période Préclassique en Oaxaca.

• Crédits : DEA / G. DAGLI ORTI - Getty

Là où naissent les dieux

L’urbanisation est ancienne en Mésoamérique, avec pour exemple la cité de Monte Alban 1000 avant-200 de notre ère. Au nord-ouest du Bassin de Mexico, se développe Teotihuacan « la cité où naissent les dieux » est un véritable projet urbanistique programmé, et cela dès le début de notre ère. Immense centre cérémoniel, il faut alors évoquer ses pyramides, celle du Soleil, de la Lune et du Serpent à plumes, qui attirent fidèles et dirigeants en quête de légitimité. Alors que la ville règne sur la vie économique de l’aire mésoaméricaine, son déclin s’opère dans les années 550 de notre ère, alors qu’au cours du IIIe siècle la population est estimée entre 100 et 150 000 habitants.

• Crédits : Atlas de l'Amérique précolombienne - éditions Autrement (2022)

Les Amériques possèdent une histoire multimillénaire aussi variée que complexe. Le magazine de France Culture évoque l’Atlas de l’Amérique précolombienne, notamment les cultures américaines qui se sont développées en Mésoamérique : Aztèques, Olmèques, Toltèques ou Mayas… Pour mieux les découvrir, des cartes permettent de comprendre quelles furent les entités culturelles, leurs échanges, les vagues de peuplement. À l’arrivée de Cortès, la Mésoamérique se compose d’une mosaïque de petits États autonomes. Deux puissances semblent toutefois hors-norme : l’empire aztèque face à celui des Tarasques.