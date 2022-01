Cosquer, la grotte engloutie des calanques

Découverte il y a trente ans et dans des conditions rocambolesques, la belle grotte Cosquer a peu été supplantée par d’autres découvertes, notamment celle de la grotte Chauvet, mieux conservée et surtout plus ancienne…

Toutefois, depuis trois décennies, les recherches sur ce patrimoine unique ont continué et aujourd’hui, un nouveau programme d’étude, dirigé par Cyril Montoya, vient d’être lancé par le ministère de la Culture.

• Crédits : © Luc Vanrell / DRAC PACA / LAMPEA / IMMADRAS

• Crédits : © Luc Vanrell / DRAC PACA / LAMPEA / IMMADRAS

Désormais, ont été recensées quelques 553 représentations peintes ou gravées, d’époques gravettienne (vers 30 000 avant notre ère) et épigravettienne (jusqu’à19 000 avant notre ère). La grotte Cosquer se trouve aujourd’hui à la jonction des deux grandes aires culturelles. Y ont été dénombrées, chevaux, bouquetins, bovidés, cerfs et biches mais aussi d'étonnants animaux marins, phoques et pingouins, voire peut-être méduses. On y trouve aussi des représentations hybrides, chimères ou figures composites, cheval-bison voire homme-phoque… Rappelons que chaque exploration livre son lot de découvertes dans une cavité au potentiel archéologique exceptionnel.

• Crédits : © Luc Vanrell / DRAC PACA / LAMPEA / IMMADRAS

• Crédits : © Luc Vanrell / DRAC PACA / LAMPEA / IMMADRAS

Nous le savons, depuis 9 000 ans, les eaux ont détruit, à tout jamais, quantité d’œuvres au sein de la grotte. Malgré un air en surpression de la cavité, celle-ci se dégrade inexorablement, notamment avec la remontée des eaux. La grotte Cosquer est aujourd’hui une urgence.

Pour évoquer tous ces sujets, Vincent Charpentier reçoit Cyril Montoya, Conservateur régional adjoint à la DRAC Occitanie, Luc Vanrell, archéologue indépendant, plongeur, photographe, explorateur sous-marin et Michel Olive, ingénieur à la Drac PACA, tous trois membres du laboratoire CNRS UMR LAMPEA (LAboratoire Méditerranéen de Préhistoire Europe Afrique).

• Crédits : © Luc Vanrell / DRAC PACA / LAMPEA / IMMADRAS

Pour aller (encore) plus loin