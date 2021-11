Découverte d’un port médiéval à Talmont Saint-Hilaire (Vendée)

Le port médiéval de Talmont était déjà mentionné dans de rares sources textuelles, il est aujourd’hui l’objet d’une vaste fouille archéologique. Celle-ci met au jour d’imposantes structures de quais en bois et pierre, qui confirment une importante implantation datée des Xe-XVIe siècles, dont les différentes phases de transformation semblent étroitement liées à l’évolution architecturale du château de Talmont.

• Crédits : © Emmanuelle Collado / Inrap

Une forteresse et son port

Fondée au Xe siècle puis démantelée en 1628, la forteresse de Talmont, qui domine le port, est le siège d’une puissante seigneurie. Implantés sur un éperon rocheux, le château et son bourg castral sont situés à la confluence de deux petits fleuves, le Payré et la Sauvagère. La vie économique et sociale de l’agglomération fortifiée s’y organise en étroite connexion avec les marais salants, les forêts environnantes et le littoral. Ce dernier fait d’ailleurs l’objet d’aménagements portuaires spécifiques permettant de relier l’océan à la commune. Ces ports littoraux constituent de véritables portes sur la façade Atlantique, première étape du déchargement des marchandises importées par des navires de gros tonnages. Elles sont ensuite acheminées vers Talmont par de plus petites embarcations à fond plat, grâce à un réseau de canaux aménagés. Inversement, les productions locales de vin et de sel sont exportées au Moyen Âge jusqu’en Angleterre ou sur toute la côte Atlantique, la Manche ou la Mer du Nord.

Le port de Talmont constituait un axe important d’acheminement des denrées et matières premières nécessaires à la vie quotidienne des habitants du bourg et du domaine castral. Il était aussi un point central d’acheminement des matériaux de construction du château depuis le front de mer : des blocs de calcaire jaune taillés sur les falaises ou des galets directement prélevés sur la plage.

• Crédits : © V. Charpentier

La fouille

Le contexte humide a permis la conservation de matériaux organiques (bois, graines, cuir...) très souvent disparus des terrains de fouilles. Les aménagements portuaires en bois sont ainsi intacts, permettant l’étude de l’organisation des espaces navigables, des berges de différents canaux, des espaces de déchargement, de stockage ou de redistribution des marchandises. Les archéologues ont mis au jour des alignements de pieux, des pièces de bois, poteaux et poutres. Leur analyse par dendrochronologie permettra de préciser la chronologie du site de manière très fine. Elle favorisera la compréhension architecturale et structurelle de ces aménagements. La mise en évidence de traces d’outils constituera par ailleurs une source précieuse pour documenter les méthodes de construction et les pratiques artisanales. Le chantier a également livré un mobilier abondant et d’une grande variété, témoignant de la vie quotidienne des habitants sur une période clé de l’histoire de l’agglomération portuaire.

• Crédits : © Stéphane Augry / Inrap

