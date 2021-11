Découvertes exceptionnelles dans les profondeurs du lac Titicaca

C’est sans nul doute un des lieux les plus magiques de notre planète, à plus de 3800 mètres d’altitude, composé de deux lacs, aujourd’hui entrecoupés d’une frontière entre le Pérou et la Bolivie, dans la cordillère des Andes en Amérique du Sud.

Elément capital de la cosmogonie, il serait le berceau du monde, et l’objet de dévotion depuis des millénaires. Il porte surtout un nom qui fait rêver au-delà des archéologues : le lac Titicaca !

Christophe Delaere "La particularité des lacs d'altitude, c'est qu'il y a une grande fluctuation du niveau d'eau à travers le temps. [...] En d'autres mots, le cordon littoral peut vraiment se déplacer de plusieurs kilomètres. [...] En fait, je me suis rendu compte que le niveau du lac avait vraiment beaucoup fluctué. J'ai donc changé de casquette, j'ai mis une bouteille sur le dos, en quête du rivage, mais, cette fois, sous l'eau."

• Crédits : © Teddy Seguin / ULB

En collaboration avec les communautés autochtones boliviennes, une équipe internationale dirigée par Christophe Delaere y plonge, depuis plus de 10 ans, pour y découvrir des vestiges et dépôts incas, mais aussi Tiwanaku. L'État archaïque Tiwanaku se développe dans le bassin du lac Titicaca entre le Ve et le XIIe siècle de notre ère et étend son influence sur une grande partie du centre-sud des Andes, en Amérique du Sud.

Christophe Delaere "La particularité de l'archéologie sous marine, c'est qu'elle fascine. Dans le lac Titicaca, il y a la légende dorée du trésor d'Atahualpa, donc la fameuse rançon qui a été constituée à la demande des Pizarro et qui aurait été jetée quelque part dans le lac. Il y a des légendes sur des chaînes d'or, etc. Différentes générations de plongeurs, décennie après décennie, ont écumé le fond lacustre. Et Cousteau, entre autres, est venu avec son équipe dans les années (19)70."

• Crédits : © Teddy Seguin / ULB

Les découvertes récentes liées aux fouilles archéologiques sous-marines systématiques sont spectaculaires. Autour du récif de Khoa, près de l'île du Soleil, des dépôts rituels ont été pratiqués. Ceux-ci se composent de brûleurs de parfum à tête de félins en céramique, de jeunes lamas tués, et d'ornements somptuaires en métal, notamment en or, en coquillage et en lapidaire. Tous ces ensembles permettent de reconstruire la structure et la signification des rituels d'État répétés cycliquement et contribuent aux systèmes économiques, politiques et idéologiques de cet État primaire Tiwanaku.

• Crédits : © Teddy Seguin / ULB

Christophe Delaere "La culture Tiwanaku est une société agro-pastorale qui tirait vraiment ses richesses des troupeaux de lamas, de la laine, de la viande séchée. Et surtout, c'est une population qui contrôlait les voies de circulation grâce aux caravanes de lamas, ce qui lui conférait un pouvoir énorme. On ignore souvent la préhistoire de l'Amérique. On connaît très bien les Incas parce qu'ils ont été en contact avec les Espagnols, notamment les Jésuites, mais toutes les populations qui ont précédé les Incas sont méconnues parce que l'on n'a pas de sources écrites."

La religion doit probablement être perçue comme une institution importante pour promouvoir la reproduction des États archaïques. A l'aide de nouveaux outils théoriques, Christophe Delaere envisage le rôle de ces rituels dans la consolidation et la formation des états politiques de Tiwanaku, la religion légitimant le politique qui contrôle les forces surnaturelles. Parallèlement, croyances et rituels auraient aussi incité à la coopération et à la cohérence du groupe.

• Crédits : © Teddy Seguin / ULB

Christophe Delaere "99% de la population lacustre est native, autochtone, ce qui signifie que l'on travaille littéralement avec les descendants des populations que nous étudions. C'est d'autant plus important qu'il n'y a pas d'écriture pour ces cultures d'Amérique du Sud. [...] En Bolivie, les communautés lacustres ont vraiment une souveraineté totale sur leur territoire et leur patrimoine. Donc, bien sûr, on a besoin de leur autorisation."

• Crédits : © Teddy Seguin / ULB

