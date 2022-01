Jean-Jacques Beineix : l’Homme qui toucha les moustaches de Vercingétorix

Il était le réalisateur de films cultes, "Diva", avec R. Bohringer, "La Lune dans le caniveau" avec G. Depardieu, "37°2 le matin" avec Béatrice Dalle, "Roselyne et les Lions" avec Isabelle Pasco…

Jean-Jacques Beineix "Sur le film, j'ai évidemment découvert les archéologues et j'ai envie de dire que les archéologues sont "sexy" parce que ce sont des gens qui sont passionnés, qui sont sur le terrain et ce sont des êtres humains. Et le fait d'être sur le terrain, confrontés à des recherches, la quête donne quelque chose de plus à l'être humain : c'est la passion !"

Jean-Jacques Beineix « dont la carrière fut à l’image d’un feu d’artifice, flamboyant et éphémère » pour reprendre les termes du Monde, s’est éteint voici peu (13 janvier 2022). Son œuvre a bien entendu été couronnée de nombreux Césars, certes, mais il fut, à notre connaissance, le seul à toucher les moustaches de Vercingétorix, dans un de ses derniers films, réalisé avec la complicité des archéologues : les gaulois au-delà du mythe.

Jean-Jacques Beineix "J'ai eu la chance, avec une grue, je suis monté et j'ai touché les moustaches de Vercingétorix. Vous voyez, c'était très impressionnant parce qu'il est là, tout seul, en haut de ce plateau. Il domine la plaine autour et on peut imaginer à l'époque, Jules César, qui avait fait ces tranchées, qui avait encerclé ces gens qui s'étaient ou bien réfugiés ou qu'il pensait les piéger, parce qu'il y a plusieurs théories là-dessus..."

Invité dans le magazine d’archéologie de France Culture, en 2013, je l’avais alors retrouvé un peu avant l’émission, au zinc du café « Les ondes » (juste à côté de la maison de la radio, ndlr), pour entamer une discussion, gaie et enflammée, qui se termina bien après notre direct.

Jean-Jacques Beineix "Je ne pense pas que l'on puisse dire qu'il y aurait comme une sorte d'antagonisme insupportable entre l'histoire et l'archéologie. Je pense que les deux se nourrissent. L'archéologie vient infirmer, confirmer, étayer. Mais les archéologues se servent aussi de l'histoire et je pense qu'il y a un dialogue. Alors, faire de l'un, la suprématie par rapport à l'autre me semblerait un peu injuste. Mais je ne suis ni historien ni archéologue."

Parce que Jean-Jacques Beineix a produit un des deux meilleurs films sur les gauloi**s, et afin de lui rendre hommage, nous avons décidé de replonger dans les archives pour mieux les faire redécouvrir, en compagnie d’un archéologue et grand témoin, spécialiste des gaulois : Laurent Olivier**, historien et conservateur du département d'archéologie celtique et gauloise au musée d'Archéologie nationale de Saint-Germain-en-Laye.

Jean-Jacques Beineix "Fouiller, c'est le travail des archéologues. C'est à partir de petits éléments, de fragments souvent détériorés, épars, qui ne sont pas toujours contextualisés, d'essayer de retrouver quelque chose qui ressemble à un contexte et à le faire parler. C'est un travail d'enquête. Pour un cinéaste, filmer ce qui n'existe pas, évidemment, ça ressemble à une gageure. [...] On s'aperçoit justement que c'est un travail de longue haleine, un travail où l'on gratte, on brasse, on fouille, on est à quatre pattes, sous le soleil, dans la boue, et la patience et la longueur de temps permettent de découvrir des choses."

