L’âge du Bronze en France : nouvelles découvertes

Il est vrai que c'est une période peu connue ! En tout cas, elle fut longtemps laissée en jachère… Il faut dire qu’elle ne couvre environ que 1 000 ans, ou peut-être un peu plus, une goutte d’eau dans les centaines de milliers d’années de la Préhistoire.

• Crédits : © Denis Gliksman / Inrap

• Crédits : © C. Marcigny / Inrap

En France, l’âge du bronze, est, aujourd’hui, le thème de recherche de quelques archéologues, mais, pour autant, quelles sont leurs problématiques et quels sont les enjeux ?

Probablement les structures sociales qui tendent à une hiérarchisation de plus en plus croissante, à en voir le nombre de petits tumuli et les objets de prestige à l’intérieur de ces caveaux. Les croyances et leurs représentations sont, bien entendu, un beau thème, mais l’actualité porte aussi sur la mobilité des populations au cœur de l’Europe, à en voir les récentes recherches paléo-génomiques. L’occasion alors d’évoquer la dalle de Saint Bellec, récemment exhumée évoquant un territoire de l’âge du Bronze au cœur du Finistère.

L’émission se veut un tour d’horizon des problématiques et des récente découvertes que nous évoquerons avec Claude Mordant, professeur émérite de Protohistoire européenne à l’Université de Bourgogne et Cyril Marcigny, directeur adjoint scientifique et technique à l’Inrap.

• Crédits : © Denis Gliksman / Inrap

• Crédits : © Inrap

