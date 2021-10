L’archéologie littorale face à la montée des eaux

Coincé entre terre et mer, l’estran, zone de balancement des marées en perpétuel mouvement, a trop longtemps été un espace délaissé par les archéologues. Face à la remontée des eaux marines et l’irrémédiable changement climatique, il est depuis peu l’objet de nouvelles recherches.

Les côtes françaises sont en effet rongées, notamment durant les violentes tempêtes d'hiver entre atlantique et mer du nord. L’accélération de ces évènements extrêmes a donc un lourd impact sur les vestiges archéologiques des sociétés maritimes anciennes.

• Crédits : © V. Charpentier

Que pourrait révéler l’estran ? Au-delà des blockhaus du mur de l’Atlantique qui s’enfoncent peu à peu sous les flots, les grèves possèdent bien des vestiges anciens, des épaves de toutes époques venues mourir sur les plages, bien entendu, mais aussi des installations de sauniers comme de nombreuses pêcheries : 1 600 sites de pêcherie ont déjà été recensés par les archéologues entre les côtes charentaises et normandes.

Pour percevoir les recherches des archéologues, le magazine d’archéologie de France Culture se consacre à deux sites, l’un sur une île en Mer d’Iroise, Molène, l’autre sur les rives du Cotentin au travers d’un reportage à Urville-Nacqueville.

• Crédits : © Marine nationale

Une communauté insulaire sur l’île de Molène il y a 4 000 ans

À la pointe de Beg ar Loued, sur un cap de l’île Molène, dix années de recherches ont permis de dégager des vestiges néolithiques et de l’âge du Bronze, vieux de 4000 ans : deux exceptionnelles maisons de pierre datées de l’âge du Bronze y ont été dégagées, au pied de l’estran. Ceux-ci ont donné lieu à une remarquable étude pluridisciplinaire, qui permet d’esquisser l’économie de la communauté ayant occupé les rivages de la mer d’Iroise. Celle-ci possède une économie à large spectre, mêlant élevage, culture et prédation, exploitant ainsi toutes les possibilités offertes par le milieu environnant. Ainsi, cette communauté sédentaire pêche du bar et de la daurade royale, collecte des patelles (coquillages), tandis que sont attestés de rares témoins de phoques (Halichoerus grypus) et de rorqual. Si les goélands argentés ne semblent pas consommés par ces communautés insulaires, il n'en est pas de même du macareux moine et du cormoran. Hormis bœufs et porcs, la particularité de Beg ar Loued, est une contribution inhabituelle des caprinés dans l’économie animale avec la mise en évidence d’une exploitation de leur lait.

• Crédits : © Marine nationale

Afin de mieux comprendre l’évolution globale de cet environnement insulaire, de nombreuses recherches ont été menées sur les variations du niveau marin (3,60 m plus bas qu’aujourd’hui) corrélées à l’étude du paysage végétal, de la géomorphologie, de la géologie.

• Crédits : © Anthony Lefort / Inrap

Les gaulois sont sous la plage

Aux portes de la presqu'île de la Hague, la plage d’Urville-Nacqueville conserve en le sable de sa plage, les vestiges d’un village celtique tout à fait original. Les fouilles, organisées au gré des marées, ont révélé un village et sa nécropole des années 120 à 80 avant notre ère. Amphores vinaires italiennes, bracelets de lignite aux origines anglaises attestent la vocation commerciale du site. C’est aussi dans ces fouilles que des vestiges d’une baleine ont été dépecés. Grâce à des conditions d’enfouissement très privilégiées, quantité d’objets organiques, totalement absents des sites terrestres ont été découverts. Parmi eux, un exceptionnel « boomerang » ou bâton de jet, pièce unique en Gaule celtique, mais connu dans l’ancien monde notamment dans la tombe du pharaon Toutankhamon.

• Crédits : © D. Geoffroy (Court-jus productions)

Nous parlons de tout cela avec trois spécialistes, Yvan Pailler, archéologue, responsable d’opération à l’INRAP Grand-Ouest, titulaire de la chaire ArMeRIE (Archéologie Maritime et Recherche Interdisplinaire Environnementale) à l'Université de Bretagne Occidentale (UBO), ainsi que Cyril Marcigny et Anthony Lefort, archéologues à l_'_Inrap (Institut National de Recherches Archéologiques Préventives).

