La fabrique de la France rappelle, bien entendu, une émission phare de France Culture, la Fabrique de l’Histoire, mais ce livre, qui s’avère être « la France au prisme des archéologues, » marque, de fait, l’entrée de l’archéologie dans le grand débat qui agite aujourd’hui notre pays, celui de l’histoire de France et par là même, de l’identité française, du récit, voire du roman national. En un mot, ce livre pourrait bien être la réponse des archéologues face à la fabrique du mensonge, pour mieux fabriquer l’avenir.

"L'archéologie, aujourd'hui, est devenue une discipline adulte qui arrive effectivement à se nourrir de ses propres enquêtes et à nourrir les autres disciplines par les résultats de ses travaux. L'archéologie préventive montre totalement sa capacité à produire cette documentation, d'autant plus que l'on sait tous qu'aucun site n'est éternel, de la grotte Cosquer, qui risque d'être engloutie par les eaux de la Méditerranée à Notre-Dame de Paris, incendiée. Donc, l'archéologie et l'archéologue qui documentent les sites archéologiques produit du savoir qui, lui, pourra être transmis."

La démarche est intéressante puisqu’elle se situe à l’opposé des livres d’Histoire constitués de grands évènements illustrés d’exemples. Pour découvrir l’archéologie de celle de nos paysages, et de nos territoires, mais aussi de la Corse, de la Seconde Guerre mondiale, ou du Judaïsme…

"On a repris période par période. [...] Pourquoi faire commencer l'histoire de France à Vercingétorix ou à Clovis ? Nous, on l'a fait commencer dès qu'il y a les premières traces humaines, dès que l'homme intervient dans son milieu et même presque avant Sapiens, vu que le premier chapitre évoque le cas de Neandertal. [...] C'est une autre manière d'écrire l'histoire, en partant de la documentation matérielle, de sa diversité sur le territoire, des différents types d'objets, pour dérouler un récit de l'histoire de France."

Nous fouillons… c’est votre histoire !

Ces vingt dernières années, 50 000 sites archéologiques ont été expertisés, en France et plusieurs milliers fouillés, étudiés et valorisés. Parfois exceptionnelles, ces découvertes suscitent l’imagination et enrichissent notre patrimoine. Elles composent surtout une histoire renouvelée qu’il importait de raconter, des premières occupations préhistoriques aux cicatrices des conflits mondiaux, de l’Hexagone aux Outre-mer, des zones urbaines aux espaces ruraux, sur terre et sous les mers.

"Il y a environ 40 000 sites préservés par l'étude, depuis vingt ans, par l'Inrap. Le projet (de cet ouvrage), était de dérouler un récit de la fabrique de la France, de ses origines jusqu'à nos jours, grâce à la documentation matérielle et surtout la diversité des objets découverts par les archéologues, du pollen jusqu'à l'étude des territoires. [...] Environ 4 000 sites, donc environ 10%, ont fait l'objet de fouilles approfondies, l'ensemble des autres sites étant des diagnostics, des repérages de sites, l'étude de leur état de conservation avant prescription par le ministère de la Culture pour la mise en œuvre de fouilles plus étendues."

Nous en parlons avec Dominique Garcia, Président de l’Inrap, professeur d’archéologie à l’université Aix-Marseille et de l’Institut Universitaire de France, directeur de l’École doctorale pluridisciplinaire et vice-président du Conseil National de la Recherche Archéologique (CNRA), membre de plusieurs conseils scientifiques dont celui du Musée du Louvre et de l’EPCC Bibracte.

"L'Europe permet d'avoir une approche plus large, même au-delà de certains traités. Quand aujourd'hui, on réfléchit sur l'âge du bronze ou sur la fin du néolithique dans la zone ouest-européenne, on continue de travailler avec les Anglais, notamment sur le projet autour de Stonehenge, qui a réuni l'Inrap et des équipes britanniques. On travaille ensemble à une lecture archéologique de la documentation et pas en opposition."

