La France : un vaste site archéologique ?

Entre science et patrimoine, 20 ans passés, 20 ans d’avenir : autour des 20 ans de l'Inrap, avec Dominique Garcia, président de l'Inrap.

Veste orange, ou tee-shirt blanc, truelle en main, souvent dans le vrombissement des pelles mécaniques, ils scrutent, creusent, explorent notre sol, pour mieux dégager, exhumer, révéler des pans entiers d’un passé encore inconnu, « pour mieux donner la parole aux muets de l’Histoire » nous disent-ils… 2 000 archéologues fédérés au sein d’un grand institut national, le plus puissant d’Europe et au Monde, l’Institut national de recherches archéologiques préventives, l’Inrap ! Ce sont eux qui font surtout l’actualité, 50 000 sites testés, dont 5 000 fouillés en vingt ans, faisant de notre territoire national un gigantesque laboratoire, de la France un site archéologique…

Notre-Dame de Paris

Pour preuve, ils fouillent aujourd’hui au cœur de Notre-Dame de Paris, où ils exhument quelque mystérieux sarcophage en plomb, ou une statuaire, dont les seuls témoins, jusqu’à présent connus, sont tout simplement au Louvre !

• Crédits : © Denis Gliksman, Inrap/EPRNDP

Un sarcophage anthropomorphe en plomb

Parmi les sépultures mises au jour, un sarcophage anthropomorphe en plomb, intégralement conservé, qui devrait dater du XIVe siècle. Eu égard son emplacement, il devrait s’agir de la sépulture d’un haut dignitaire, religieux ou non. L’introduction d’une caméra endoscopique dans le sarcophage a permis d’identifier des feuilles sous la tête du défunt, des cheveux, des fragments de textile… confirmant le très bon état de conservation de la dépouille. Transporté dans un laboratoire, le sarcophage sera l’objet d’une étude « archéo-thanatologique » avec sa cohorte d’analyses isotopiques, à l’image de la fouille de la sépulture de Louise de Quengo, (1584 - 10 mars 1656) exhumée à Rennes.

• Crédits : © Denis Gliksman, Inrap/EPRNDP

Le jubé de Notre-Dame

La très grande découverte n’est pas tant le sarcophage, mais une série de blocs de pierre, du lapidaire daté du XIIIe siècle. Il s’agit des éléments du jubé, cette clôture de pierre séparant le chœur liturgique de la nef et des fidèles. Celui de Notre-Dame, construit vers 1230 avait été détruit au début du XVIIIe siècle. Exhumés dans une fosse, ces éléments sculptés sont polychromes, qui seront à comparer avec les rares blocs découverts par Viollet-le-Duc et conservés au Musée du Louvre !

Que pourrait-être l’archéologie préventive dans les années à venir ? Elle pourrait étendre considérablement son champ d’action et investir les surfaces affectées par l’agriculture intensive, voire ceux liés au dérèglement climatique, comme aborder la frange littorale et l’estran. Quoiqu’il en soit, 5 000 fouilles ont déjà révélé un passé qui n’est désormais plus muet, celui d’une tombe étrusque en Corse, celle d’un grand prince gaulois à Lavau, la liste est très longue…

Avec Dominique Garcia, archéologue et historien, président de l'Inrap (Institut national de recherches archéologiques préventives), professeur à l’université d’Aix-Marseille et membre de l'Institut Universitaire de France.

• Crédits : © Denis Gliksman, Inrap/EPRNDP

Pour en savoir plus

>> Extrait sonore diffusé : Dominique Besnier, archéologue à l'Inrap - reportage à Notre-Dame de Paris, par Anne Chépeau, journaliste à France Info.