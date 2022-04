Que doit-on aux Phéniciens ?

Dès l’antiquité, Grecs et Romains ont considéré les Phéniciens comme des concurrents, des ennemis, des commerçants sans scrupules, voire des loups de mer ! Pour autant, insaisissable, la Phénicie paraît bien plus difficile à cerner.

Dans la longue durée de l’antiquité, le premier millénaire avant notre ère, le magazine d’archéologie de France Culture se propose d’embarquer dans le sillage de ces navires phéniciens, pour mieux découvrir ces acteurs majeurs de la géopolitique méditerranéenne. Entre 1200 et 330 avant notre ère, la Phénicie saisit toutes les opportunités pour tisser une vaste toile commerciale et culturelle jusqu’aux rives de l’Europe occidentale, dont l’Espagne et le Portugal, où de petites colonies et comptoirs sont créés. Les dominations, égyptienne, assyrienne, babylonienne ou hellénistique des royaumes phéniciens - Tyr, Byblos et Sidon - n’y changeront rien, tout au contraire.

La Phénicie est cependant loin d’être un pays exclusivement tourné vers la mer. L’exploitation du fameux cèdre est d’importance, à en voir la correspondance du roi de Byblos « Zakarbaal » avec un émissaire égyptien.

Rappelons aussi, comme le précise Pomponius Mela, géographe de l’Antiquité tardive : « les phéniciens ont inventé l’alphabet et les œuvres littéraires »… décryptés dès 1758 par Jean-Jacques Barthélémy. Pour autant, bien peu de cette littérature phénicienne est encore parvenue jusqu’à nous.

Avec Corinne Bonnet, professeure d’histoire grecque à l’université de Toulouse Jean-Jaurès, spécialiste de l'histoire et des religions de la Méditerranée ancienne.

