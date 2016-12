Aujourd’hui, point d’archéologie sous-marine dans Carbone 14 mais plutôt de l’archéologie navale, afin de mieux entrevoir la "science de la navigation hauturière".

Il y a 50 mille ans, l’homme se lançait dans une périlleuse aventure : franchir les mers… Pour preuve, c’est à cette époque qu’homo Sapiens atteignit l’Australie… Toutefois, l’épopée de l’homme sur mer ne s’opéra que bien plus tard, avec une des plus grandes migrations de notre histoire, l’expansion austronésienne, partie de Mer de Chine, pour atteindre l’océan indien et Madagascar, le Pacifique, la Polynésie et la côte ouest des Amériques. En Europe il faudra attendre les vikings et notamment Lef Eriksson, premier capitaine au long cours, de notre histoire occidentale.

Mécanisme d'Anticythère, Compas solaire, le cadran d’Unartoq, boussole ou bascule des Moussons autant de sujets évoqués avec un « émir des mers », l’amiral François Bellec

http://www.unlivresurletagere.fr/livre/9782916231426\-histoire\-universelle\-de\-la\-navigation\-t\-1\-les\-decouvreurs\-d\-etoiles\-francois\-bellec/