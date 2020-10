"Antiquités du sang", quand pillage et pandémie font bon ménage !

Le magazine d’archéologie de France Culture évoque dans cette émission ce que l’on appelle « les antiquités du sang » et tente de décrypter les mécanismes et les enjeux de ce trafic à travers le monde.

Le sujet était une « urgence » puisque le trafic d’antiquités et le pillage des sites archéologiques semble profiter de la pandémie mondiale du Covid-19 et prend, actuellement, une ampleur insoupçonnée. Cinquante ans après la convention interdisant l’importation et l’exportation illicites des biens culturels, que se passe-t-il aujourd’hui ?

• Crédits : © Douanes françaises

La pandémie a en effet affecté la surveillance des sites culturels et des musées, entrainant notamment une augmentation des fouilles illégales de sites archéologiques. Parallèlement, des chercheurs (dont ceux du projet Athar) signalaient l’accroissement des ventes illicites en ligne de biens culturels issus de fouilles clandestines.

• Crédits : © MAFL

Syrie et Irak, mais aussi Yémen, dont on parle si peu, Sahel et Libye sont à l’origine de ses antiquités de sang. Rappelons que l’archéologie aurait constitué le deuxième poste des recettes du groupe terroriste Daesh et qu’aujourd’hui nombre de ses vestiges archéologiques sont conservés dans des ports-francs comme Genève, Bangkok ou les Emirats. Après la drogue et les armes, biens culturels et antiquités sont au troisième rang des commerces illicites mondiaux.

_La basilique occidentale d'Erythron-Latrun (Cyrénaïque, Libye)_restaurée entre 2001 et 2004 - (photo 1) et la basilique détruite par Daesch entre 2013 et 2019 - (photo 2).

• Crédits : © MAFL

• Crédits : © MAFL

L’exemple de la Libye, actuellement pays martyr, est aujourd’hui éloquent. Durant la guerre de février à octobre 2011, l’archéologie n’est en rien un réel enjeu, mais depuis cette date, les sites, notamment antiques, sont désormais pillés et les vestiges volés atteignent leur destination finale selon des cheminements complexes. Ainsi, une série de statues antiques, provenant de Cyrénaïque, a transité par l’Égypte jusqu’aux Émirats arabes unis avant de parvenir en Allemagne puis en Espagne… tandis que d’autres atteignent Israël plus aisément. Interpol, Unesco, Organisation mondiale des douanes, Unidroit, archéologues et conservateurs de musées s’unissent dans cette lutte, 50 ans après la Convention interdisant l'importation, l'exportation et le transport illicites de la propriété de biens culturels.

Nous en parlons avec Lazare Eloundou Assomo, directeur adjoint de la division du patrimoine de l’UNESCO et Vincent Michel, professeur d’archéologie de l’Orient classique à l'université de Poitiers, HeRMA, directeur de la mission archéologique française de Libye.

• Crédits : © MAFL

