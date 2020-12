Archéologie du vaudou

Pour autant c’est au cœur de l’Afrique de l’Ouest dans l’ancien Empire du Dahomey (l’actuel Bénin) que nous plongerons dans un univers animiste, empli d’actes de sorcellerie : le vaudou.

Vaudou c’est bien entendu le titre français d’un film de Jacques Tourneur sorti en 1943 à la RKO, intitulé « j’ai marché avec un zombie » dans sa version américaine, mais notre propos ne porte pas sur le vaudou caraïbe.

• Crédits : © collection particulière / D.R.

Pour mieux suivre le vaudou, religion africaine, qui de mieux qu’un initié, côtoyant prêtres et devins, tout à la fois archéologue français et paléo-pathologiste désormais célèbre : Philippe Charlier. A la recherche de ces pratiques rituelles, celui-ci s’est désormais engagé dans un important programme de fouilles au cœur des palais d’Abomey, capitale de royaume et saint des saints de l’univers vaudou.

• Crédits : © Philippe Charlier

L’histoire pourrait toutefois commencer sur le vol AF 804 en direction de Cotonou, où une hôtesse raconte à notre invité qu’elle reçoit des appels de l’au-delà, ceux d’un proche, défunt, sans pouvoir décrocher, ni éteindre son téléphone. On le sait, certains numéros de mobile pourraient provoquer la mort subite, mais dans le vaudou, la mort n’est pas une fin…

• Crédits : © Philippe Charlier

En France, la magie et la sorcellerie sont aussi présentes. Pour l’occasion, nous exhumons des archives de l’émission, un très beau document, avec Dominique Joly, archéologue de Chartres : la mise au jour de la cache d’un mage gallo-romain, son mobilier, ses incantations de magie blanche, mais aussi la découverte d’une terrible tablette de malédiction, la defixio liée à la magie noire.

• Crédits : © Chartres métropole, direction de l'Archéologie

Pour en savoir plus

Page wikipédia de Philippe Charlier.

Article "Philippe Charlier, l'homme qui fait parler les morts" (Le Point, juillet 2019).

Vidéo "Philippe Charlier - Histoire des rituels (extrait)" - (La grande librairie, France 5 Mai 2020).