Art et pouvoir au paléolithique

Depuis sa reconnaissance à Altamira en Espagne, la Mouthe en France, les préhistoriens de l’art ont tenté d’émettre quelque hypothèse et théorie… on a cru, ainsi, percevoir une magie de la chasse, de l’Art pour de l’Art, comme des figurations liées à quelque transe et pouvoir occulte : « un chamanisme » emprunt aux sociétés sud africaines et circumpolaires, enfin, la quête d’une émotion individuelle et collective au travers de la psychanalyse….

Aujourd’hui, la recherche s’avère être à la traîne de cet art d’exception…

Dans ce paysage, un chercheur nous propose une approche nouvelle et par essence iconoclaste. Les sociétés du paléolithique supérieur, les peintres de Chauvet, Lascaux ou Niaux seraient déjà inégalitaires…

