Au pays des aristocrates carnutes

C’était, voici plus de 2 000 ans, une vaste exploitation agricole, propriété d’un puissant aristocrate carnute… Bienvenue sur la fouille d’Artenay-Pourpry ! (Loiret).

• Crédits : © Inrap

Une résidence aristocratique gauloise

Sous la lame des pelles mécaniques, huit hectares sont en cours de dégagement jusqu’au mois d’août (2021). L’équipe d’archéologues, sous la direction de Jean-Philippe Gay, fait apparaitre sous la terre arable de nombreux bâtiments : maison de maître, maisons, étables, greniers, caves ou celliers datés du Ier siècle av. au IIe siècle de notre ère.

• Crédits : © Vincent Charpentier / Inrap

La découverte de parures, de céramiques peintes, parfois d’origine lointaine, témoignent du statut social élevé du maître des lieux, mais ce sont de très puissants fossés qui confirment sa puissance financière. En effet, ceux-ci constituent un travail considérable : 3m de profondeur pour 7m de large, ils enserrent deux espaces de 7 200m2 et 4 300m2, travail de corvée ou tout simplement d’esclaves ?

• Crédits : © Inrap

Une rare statuaire celtique

Bien plus curieuses est la présence de statuaire au sein de cette vaste résidence, tout à la fois agricole et aristocratique. La statuaire celtique est rarissime en Gaule, une trentaine tout au plus pour cette période couvrant le dernier siècle de l’indépendance et le tournant de notre ère. Sur un bloc de calcaire est sculpté un personnage aux mains placées sur le ventre, pouces en l’air, et au bras orné d’un bracelet torsadé. Dans son dos, deux probables cervidés se font face ou s'affrontent. Cette sculpture d’Artenay est unique en région Centre, pourquoi donc dans ce cas, fut-elle brisée, puis jetée dans un des fossés, simple relégation ou acte iconoclaste ?

• Crédits : © Mathilde Noel / Inrap

• Crédits : © Vincent Charpentier / Inrap

Plus classique malgré son matériau, un second élément, en terre cuite, représente un personnage barbu, dont les yeux et les oreilles sont mis en valeur, pour ne pas dire hypertrophiés. Cet objet, également de style celtique, possède les mêmes caractéristiques que les sculptures récemment découvertes à Trémuson, en Côtes d’Armor.

Avec Jean-Philippe Gay, archéologue protohistorien et Dominique Garcia, président de l’Inrap.

