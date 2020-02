Archéologie : science politique ?

Ce soir nous recevons Jean-Paul Demoule, archéologue et préhistorien français, professeur émérite de protohistoire européenne à l’université Paris-1 Panthéon-Sorbonne, membre honoraire de l'Institut universitaire de France et ancien président de l'Inrap.

Ce soir, nous recevons Jean-Paul Demoule, à l'occasion de la sortie de son dernier livre Aux origines, l'archéologie : une science au coeur des grands débats de notre temps, aux Editions de la Découverte.

Il est l'incontournable archéologue, habitué des médias ; il est aussi, avec Jérôme Carcopino, un des deux seuls chercheurs à avoir fait une loi sur l'archéologie. Toutefois, il ne partage en rien les opinions du premier.

Son blog irrite et ses pages twitter (@JPDemoule) sont très suivies, au point d'en avoir une contrefaçon, celle de "Sean Paul Demoule" !

Récemment, le journal Le Monde le décrivait comme un "redoutable bretteur". Il faut dire que Jean-Paul Demoule œuvre sur tous les champs de la discipline et même parfois à ses marges. Ainsi, peu après la catastrophe de Fukushima, on l'a vu entrer dans la zone rouge... et en ressortir !

Ancien président du plus grand institut d’archéologie au monde, l'Inrap, il est, parfois, considéré comme un idéologue. Il faut dire que son appartenance à un petit groupe, avec Alain Schnapp, Anick Coudart et feu Serge Cleuziou, dénommé « la bande des quatre », ne laisse guère de doute sur ses engagements. Jean-Paul Demoule, lanceur d’alerte, a depuis longtemps investi le champ politique pour mieux défendre sa discipline.

Il a notamment écrit un livre sur les indo-européens, Mais où sont passés les Indo-Européens ? : le mythe d'origine de l'Occident (Editions du Seuil, 2014) terrible pavé dans la mare de la linguistique.

>>> Site de Jean-Paul Demoule

>>>Article de l'Inrap sur la législation, les procédures et le financement de l'archéologie préventive (2016 et 2018)