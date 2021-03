Alain Testart, quand un anthropologue pense les sociétés du passé

Spécialiste des Aborigènes d’Australie, mais à la croisée de plusieurs mondes, Alain Testart nous laisse aujourd’hui une œuvre très originale, « buissonnante », qui porte tout à la fois sur la préhistoire, son art, l’archéologie orientale, mais aussi la dette, la dote, le don et les dieux, la monnaie, la servitude volontaire et l’esclavage, les femmes et la chasse, les religions et les déesses-mères, la classification des sociétés et le communisme primitif…

• Crédits : © Wikipédia

Peu connu du public, celui-ci a fort peu évoqué sa recherche sur les ondes de France Culture… Trois uniques reprises, dans Cultures monde (de Florian Delorme), et deux dans notre émission, dont l’ultime, testamentaire, à la veille de sa disparition. Pour cerner l’esprit, la recherche tout à la fois magistrale et indépendante, mais aussi parce qu’Alain Testart a stimulé le cheminement intellectuel de nombreux archéologues, le magazine d’archéologie de France Culture lui consacre une émission avec pour grand témoin Geoffroy de Saulieu, archéologue et chercheur à l’IRD.

• Crédits : © Ulysse Cabezuelo / Inrap

• Crédits : © Wikipédia

Pour aller plus loin

Site officiel d'Alain Testart.

Page biographique et bibliographique de Geoffroy de Saulieu.

Conférence "la préhistoire des autres", par Alain Testart (vidéo). Colloque international organisé par le musée du Quai Branly et l'Inrap, les 18 et 19 janvier 2011, au musée du Quai Branly.