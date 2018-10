" Tiens ! Tiens ! T'auras du romain " : des légions romaines pacificatrices à Port-en-Bessin ?

Comment une butte normande, peut-elle livrer les mêmes armes que celles du siège d’Alésia ? Que s’est-il donc passé, dans les années 50 avant notre ère, sur ce vaste plateau dominant les flots de la Manche et la bourgade de Port-en-Bessin ?

On le sait, l’année 52, la défaite d’Alésia, n’ont marqué ni la fin de la guerre ni la romanisation immédiate de la société celtique, et aujourd’hui le mont Castel s’avère être une des clefs archéologiques, pouvant nous éclairer sur cette période obscure, celle comprise entre la fin de l’indépendance gauloise et le début de la romanisation…

Après la conquête ? Avant la romanisation !

• Crédits : © Vincent Charpentier

L’équipement militaire romain se compose de pilum, pugio, spatha, javelot et balles de fronde mais aussi de cottes de maille, orles de bouclier et de boucles de cuirasse.

• Crédits : © Vincent Charpentier

Les monnaies auraient eu vocation à rétribuer des troupes, peut-être celles d’auxiliaires gaulois. Frappé à Rome en 36 avant notre ère, l’exemplaire le plus récent commémore l’apothéose de Jules César et représente à son revers « la Gaule vaincue »…

• Crédits : © Denis Glicksman/Inrap

Sur le terrain, une équipe de chercheurs fouille actuellement sur ce Mont Castel et vient, d’ailleurs, d’y faire une autre très belle découverte, celle d’un dépôt d’armes métalliques, un trésor de l’âge du Bronze, daté de 1000 avant notre ère …