Les archéologues au chevet de la cathédrale du Mans

Après plus de six mois de recherches, deux mille ans d’histoire sortent de la terre du Mans

Sous la neige, la pluie, le vent, rien n’arrête l’archéologue à la recherche du temps !

Après plus de six mois de recherches, deux mille ans d’histoire sortent de la terre du Mans, et cela, dès les premiers temps de Vindinum, la cité des Aulerques Cénomans.

Au pied du chevet (gothique) de la cathédrale, les archéologues mettent au jour l’histoire d’une l’enceinte romaine, au grand jamais édifiée pour échapper aux hypothétiques « invasions barbares » des IIIe-IVe siècles. Objet de nombreuses restaurations, notamment au XIXe siècle, ses parements aux motifs colorés laissaient, ainsi, craindre de leur authenticité... trop beaux pour être vrais ?

En revanche, en 1350, la muraille élaborée en toute hâte pour contrecarrer la Guerre de Cent Ans ne protégea guerre la bonne ville, prise par les Anglais en 1425.

Dans cette archéologie toute monumentale, les chercheurs exhument aussi bien des vestiges fugaces : éclats des tailleurs de pierre ou fragments de plomb des maîtres verriers, œuvrant à la majesté de la cathédrale et de ses évêques… Ainsi de nouveaux bâtiments, inconnus jusqu’à présent apparaissent sous les truelles des archéologues. A la croisée de l’archéologie et de l’Histoire de l’art, près de 500 éléments sculptures proviennent, pour partie, des états les plus anciens de la cathédrale, d’autres sont issus de la chapelle du cardinal de Luxembourg, datée du début de la Renaissance.