C’est sûr ! Sumer c’est super !

A l'occasion d'une exposition au Louvre-Lens, la Mésopotamie à portée de main, civilisation entre Tigre et Euphrate où naquirent la ville, l’administration et surtout l’écriture…

• Crédits : crédit RMN-Grand Palais (musée du Louvre) / Jean-Gilles Berizzi

La première « civilisation » de l’humanité est-elle née en Mésopotamie, au Ve millénaire avant notre ère ? Probablement pas ! Toutefois, c’est bien là, entre Tigre et Euphrate, que naquirent la ville, l’administration, le pâtre, peut-être le Déluge, mais surtout l’écriture… Celle-là même qui fit évoquer, voici soixante ans, à Samuel Noah Kramer que « L’Histoire commence à Sumer ». A défaut de fouiller, sur le terrain, l’Irak et la Syrie, le Louvre nous offre aujourd’hui la Mésopotamie à portée de main au travers de l’exposition « L’Histoire commence en Mésopotamie » au Louvre-Lens. Ur, Uruk, Nabuchodonosor, Gilgamesh ou Hammourabi, que devons nous aujourd’hui à cette Mésopotamie ? Assurément les premières fouilles et le premier archéologue de l’humanité, le dernier roi de Babylone : Nabonide ! C’est sur, Sumer, c’est super !

• Crédits : © Musée du Louvre, RMN-Grand Palais / Philippe Fuzeau

• Crédits : affiche de l'exposition du Louvre Lens

