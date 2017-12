Chasseurs de cavernes

Fort de son expérience en France et en Afrique du Sud, Laurent Bruxelles, traqueur de grotte, chasseur de caverne, explore depuis peu, les collines désertiques des Aha en Namibie, à la recherche d’un nouveau berceau de l’Humanité. Parallèlement, il investit le Mozambique, trait d’union entre les grands gisements d’australopithèques d’Afrique orientale (Ethiopie, Kenya…) et ceux d’Afrique australe (Afrique du Sud).

• Crédits : Laurent Bruxelles/ HON

Sur le terrain, et après détection, son équipe explore gouffres et cavernes afin d’étudier leur structure karstique puis, de mettre au jour des brèches sédimentaires. Toutefois, plus d’une fois, la science s’arrête là où sont les lions…