Château de curé ? Découverte d'une résidence épiscopale

Qui aurait pu penser que les rives de la rivière Aa, dans le Pas-de-Calais, abritaient les vestiges d’une résidence épiscopale ? Datée du second Moyen Âge, les archéologues supposent que cette résidence de campagne appartient à quelque évêque de Thérouanne. Ce site fouillé à Saint-Martin d’Hardinghem est attribué au XIVe siècle et à la première moitié du XVe siècle. Clos de mur, le domaine comprend une partie agricole et une partie résidentielle. Dans cette dernière, les pavages de la galerie et de la salle d’apparat couvrent une surface totale de 200 m², bien conservés malgré quelques lacunes. Les carreaux présentent des motifs variés, caractéristiques de cette période : lions, aigles, poissons, fleurs de lys, marguerites, chevaliers, figures héraldiques.

• Crédits : Denis Gliksman/INRAP

Très peu de ces résidences ont été fouillées en France, certaines étant encore en élévation, d’autres se trouvant par leur isolement à l’abri des projets d’aménagement du territoire. Elles sont architecturalement très proches des édifices aristocratiques laïques.