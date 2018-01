Yves Coppens : mémoires d’éléphant

Professeur au collège de France, membre de l’Académie, Yves Coppens a surtout traversé, avec une grande sagesse, plus de 70 ans de paléoanthropologie.

Il le dit lui-même : né à Vannes en 1934, j’ai commencé ma carrière de chercheur par quelques travaux de fouilles et de prospection en Bretagne, pendant mes années de collège, de Lycée… Des menhirs néolithiques aux sauniers gaulois Vénètes, cette aventure ne s’en est pas arrêtée là mais allait s’engager vers des périodes anciennes, des pays lointains. Elle le mènera aux limites du Tertiaire et du Quaternaire dans les régions tropicales de l'Ancien Monde, au travers d’importantes expéditions, d'abord seul, au Tchad, puis en collaboration internationale en Éthiopie (vallée de l'Omo et bassin de l'Afar).

Professeur au collège de France, membre de l’Académie, Yves Coppens, a reçu tous les honneurs au travers d’une carrière exceptionnelle, il a surtout traversé, avec une grande sagesse, plus de 70 ans de paléoanthropologie. Aujourd’hui place à la mémoire : mémoire d’éléphant !