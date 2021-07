Cro-Magnon(s)-nous !

30 minutes pour les 150 ans de Cro-Magnon, avec Philippe Charlier, médecin légiste, anatomo-pathologiste, archéo-anthropologue et paléopathologiste et Antoine Balzeau, paléoanthropologue, chercheur au CNRS et au Muséum d’Histoire naturelle.

En 1868, un minuscule abri-sous-roche des Eyzies-de-Tayac (Dordogne) est creusé par François Berthoumeyrou en vue d’en extraire des sédiments destinés à la création d’une nouvelle route. A l’intérieur de cet abri de « Cro-Magnon », la découverte de squelettes, associés à des silex, atteste pour la première fois la présence de l’Homme préhistorique, l’homme antédiluvien. Quatre adultes et un enfant, sont présents et paraissent semblables à nous. A. de Quatrefages et E. Hamy créent, en 1874, une nouvelle « race » celle de Cro-Magnon… Avec sa très grande taille, son crâne très volumineux, son occipital souvent saillant et sa face large, Cro-Magnon est le premier représentant de « l’homme moderne » (Sapiens sapiens) en Europe. Désormais daté d’environ 28000 ans, il est attribué par les chercheurs à la culture gravettienne. Les récentes découvertes de sépultures de la grotte de Cussac (Dordogne) s’apparentent elles aussi à cette période du Paléolithique supérieur.

• Crédits : visualforensic/Charlier/Balzeau.

150 ans après leur découverte, les fossiles de Cro-Magnon sont toujours l’objet de recherche, notamment celui du « vieillard » (Cro-Magnon). Une équipe de chercheurs, dont Philippe Charlier et Antoine Balzeau viennent de publier dans la revue The Lancet, la présence sur le visage de neurofibromatoses, liées à une pathologie génétique : la maladie de Recklinghausen.

Devenu symbole, Cro-Magnon incarne aujourd’hui, l’ancêtre de tous les Français, aurions-nous dans ce cas quelques gênes de Cro-Magnon ? Il n’en est rien, contrairement à Néanderthal !

