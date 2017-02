Dans la chambre funéraire de la princesse d'Heuneburg

les trésors d'une princesse de l'Europe celtique

• Crédits : © Krausse et al./Antiquity.

On l’attendait depuis longtemps, les spécialistes de la protohistoire, de l’Europe celtique, en rêvaient. Que contenait la chambre sépulcrale de ce gigantesque tertre princier, mis en évidence dans le Bade Wurtemberg (Allemagne) et daté du début du VIe avant notre ère ?

La toute britannique Antiquity, revue internationale, vient de l’annoncer : après six années de fouilles en laboratoire, la chambre funéraire contenait ce que l’on dénomme désormais « la princesse de la Heuneburg ». Agée d’une trentaine d’années, elle repose dans ses plus beaux atours, parée de fourrures. Avec elle, l’accompagne dans l’au-delà son cortège de bijoux d’or, d’ambre, ou d’objets issus de contrées exotiques et lointaines… Preuves que, dès le VIe siècle avant notre ère, les femmes jouaient, déjà, un rôle capital au sein de l’élite sociale…