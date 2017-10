De grands pas d'hommes font-ils un grand pas pour l'humanité ?

Assurément, une archéologie du fugace, de l’instant, de l’éphémère est envisageable ! Elle nécessite toutefois de bons yeux et de l’imagination…

Fouillé depuis 2011, le site d’Alisay, en Normandie, révèle plus de 10 000 ans d’histoire, mais aussi de très brefs moments, petits épisodes inscrits dans le sol. Ainsi, sous leur truelle, les archéologues viennent de faire une étonnante découverte : de très nombreux pas humains et animaux (vaches, chevaux sauvages etc.) imprimés dans l’argile. Y figure aussi le squelette démembré d’un chien, probablement piétiné… Que s’est-il passé à Alisay il y a plus de 4000 ans ?

• Crédits : Vincent Charpentier

Parallèlement, la fouille a révélé un autre bref moment, cette fois-ci de violence, une escarmouche, voire une bataille dont les principaux témoins sont quelques restes humains et plus de 500 balles de frondes. La guerre s’est donc aussi arrêtée à Alisay !