De l’archéologie de la santé à "l’anthropologie du soin"

Peste noire ou ebola ?

• Crédits : © Denis Gliksman, Inrap

Comment une société et des individus s’arment-ils pour se protéger d’atteintes physiques et biologiques ? L’organisation de la santé est un révélateur des pathologies, du souci de l’autre mais aussi de la cohésion sociale. Selon les époques et selon les groupes humains, une même pathologie ne fait pas un même malade. Carbone 14 tente ici d'aborder une "sociologie du soin", des primates et des hommes, en passant par la peste noire et Ebola