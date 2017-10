Debout les hommes !

La conscience aurait-elle pu jouer un rôle essentiel dans l’évolution humaine ?

Danton l’a évoqué le 2 septembre 1792 : « il nous faut de l'audace, encore de l'audace, toujours de l'audace ». Justement, Marcel Otte, spécialiste de préhistoire, prône cette audace en tant que formidable moteur de l’évolution humaine. Loin des lois biologiques, des contraintes environnementales, pour Marcel Otte « refuser le rôle de la pensée dans nos origines les plus lointaines, c’est aussi se démettre de notre responsabilité, et c’est refuser nos seules chances d’exister, le devoir de vivre debout », Ainsi, l’humanité ne mérite son nom que dans ses choix, lucides et déterminés. Telle serait la leçon donnée par la préhistoire.