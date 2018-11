Un siècle après, archéologie de la grande Guerre, avec Yves Desfossés, conservateur général du patrimoine au Service régional de l’archéologie de la DRAC Alsace - Champagne-Ardenne et Lorraine.

« Debout les morts ! » on doit bien entendu cet oxymore, à l'adjudant Péricard, galvanisant sa compagnie encerclée, au matin du 8 avril 1915, près du bois brûlé, au cœur de la Meuse.

• Crédits : © Ministère de la Culture

11 novembre oblige… En un siècle, les mémoires ont peu à peu disparu, toutefois, la terre dissimule encore un invraisemblable pan d’histoire. Les conflits du XXe siècle ont aujourd’hui une place prépondérante au sein de l’archéologie des temps contemporains, celui de la Grande Guerre notamment. Celle-ci, pourtant récente, est notamment née, en France, au tournant de la fin des années 1980, au travers d’une fouille emblématique, celle de Saint-Rémy-la-Calonne, qui exhuma l’auteur du « Grand Meaulnes », Alain-Fournier ainsi que ces hommes tombés au combat, le 22 septembre 1914.

• Crédits : © Journal l'Union

En trente ans, bien d’autres vestiges ont été mis au jour par les archéologues : tranchées et casemates, hôpitaux de campagnes, cimetières provisoires, graffitis et artisanat de tranchées, permettant d’entrevoir non seulement la violence des combats mais aussi la vie des soldats.