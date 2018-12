Dernières découvertes à Pompéi

En 2010, au cœur de la cité de Pompéi, s’effondrait la Schola Armaturarum, la « Maison des gladiateurs », bel édifice de deux étages, daté du IIe siècle avant notre ère, en grande partie fouillée par Vittorio Spinazzola, en 1915… La cité de Pompéi allait-elle une seconde fois disparaître, sous les effets des pluies torrentielles ? Face à cet état très inquiétant, un cri d’alarme avait été lancé, notamment par l’Unesco…

Aujourd’hui, fortes de fonds européens et afin de gérer les eaux de ruissellement, la restauration et la sauvegarde de Pompéi passent par une vaste opération de fouilles archéologiques dans trois importantes zones, orchestrées par Massimo Osana, nouveau directeur de la surintendance de Pompéi. Voici plus de 70 ans qu’une telle opération n’avait été engagée, et, comme il se doit, les découvertes sont à la hauteur de la renommée de la cité.

• Crédits : © Marco Cantile/LightRocket - Getty

Ainsi, d’exceptionnelles fresques ou enduits peints sont mis au jour dans la “Demeure des Dauphins" et la “Maison de Jupiter”. Rouge pompéien ou jaune vif, médaillon de patricienne romaine, ou Léda et le cygne, les fresques sont d’une exceptionnelle fraîcheur…

• Crédits : © Cesar Abbate / Photoshot - Maxppp

Y figurent aussi d’étonnantes inscriptions dont un graffiti réalisé en octobre 79 et datant précisément l'explosion du Vésuve le 24 octobre 79…

• Crédits : © Kontrolab - Getty

Pompéi révèle aussi son cortège macabre, corps de fuyards, pris sous les pluies de cendres, pire, de lapili…

• Crédits : © Kontrolab - Getty

DE NOUVELLES DECOUVERTES A POMPEI