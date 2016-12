Carbone 14, le magazine de l'archéologie : Samedi 15 octobre 2016

Faut-il réécrire l’Histoire ? notre histoire ! très probablement, du moins pour partie, notamment le Moyen Âge.

Bienvenue au temps de Quasimodo, de la sorcellerie et des sortilèges, des invasions barbares et des frayeurs millénaristes, celui de la peste noire, des cerfs et des gueux… du seul remède au mal : le bûcher et l’inquisition. Bienvenue dans les âges sombres, les dark Ages…

Aujourd’hui,après 30 ans de fouilles, l’archéologie, nous révèle une vision bien différentes de celle d'Hugo, de Michelet ou d'Augustin Thierry : on doit tout au Moyen Âge !