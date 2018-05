Du nouveau à l'Ouest : l’art paléolithique du Rocher de l'Impératrice (Plougastel-Daoulas, Finistère)

Tout commence par la recherche de grottes ou de cavités ayant pu abriter quelques groupes préhistoriques d’Armorique, cela tombe bien, il n’y a pas de caverne en Bretagne !

Il y a 14000 ans, dans une Bretagne où la mer était bien au-delà des rivages actuels, les groupes du Paléolithique ont toutefois trouvé refuge dans de petits espaces cavernicoles, ceux de Roc’h Toul ou Kerbizien… Toutefois, c’est dans l’abri du « Rocher de l’Impératrice » à Plougastel-Daoulas, que la découverte la plus inattendue a été faite : la mise en évidence d’un art paléolithique en Bretagne.

• Crédits : Cyril Frésillon/CEPAM/ CNRS

Plus de 80 plaquettes de schiste parfois brisées ont été gravées par un groupe appartenant à la culture Azilienne, et parmi elles certaines représentent des chevaux, parfois en miroir, des aurochs… L’auroch est une sorte de « taureau rayonnant », et semble, ici, être un animal particulièrement valorisé

Cet art azilien est très rare en France, et connu à quelques exemplaires (l’abri Murat et le bois Ragot par exemple). L’art découvert dans la fouille du Rocher de l’Impératrice s’avère un art très naturaliste, alors que cette période Azilienne, il y a 14.000 ans, est considérée par les archéologues comme une véritable « révolution » : la naissance de l’abstraction.