Ecrire l’histoire de l’Afrique

L’Afrique a assurément un passé, mais pour autant, aurait-elle une histoire, "Son" Histoire ?

Loin des terrains d’exploration ethnographique, ces « croisières noires » qui firent la richesse de nos musées, l’Afrique est un laboratoire, celui de l’historien, de l’archéologue, qui nous révèle une surprenante Histoire pleine de singularités. Car le grand continent est habité de plusieurs domaines d’histoire, non pas isolés mais articulés les uns des autres.

• Crédits : © Xavier Gutherz

Monde Swahili et société Zoulou, commerçants musulmans et royaume chrétien, François-Xavier Fauvelle, directeur de recherche au CNRS propose aux auditeurs un tour d’horizon… d’une Histoire écrite car l’Afrique, depuis des millénaires écrit (hiéroglyphes d’Egypte et de Méroé, écriture Libyco-berbère, arabe, alpha-syllabique éthiopienne etc.)

• Crédits : © Metropolitan Museum of Art

• Crédits : © Metropolitan Museum of Art

• Crédits : © Andrea Jemolo / Akg-images

1ère diffusion le 23 décembre 2018.