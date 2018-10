Entre Nil blanc ou bleu, dernières découvertes nubiennes

L’actualité archéologique ne sort pas toujours de terre, mais du huis-clos de congrès et séminaires, loin de tout témoin, c’est alors dans la pénombre et l’entre soi, que trouvailles et découvertes sont divulguées, éventées…

Une fois n’est pas coutume, la quatorzième conférence des études nubiennes vient de se tenir à Paris, une occasion rare pour croiser, entre Sorbonne et Musée du Louvre, les archéologues et spécialistes venus du monde entier et travaillant entre Nil bleu et Nil blanc, au Soudan… La Nubie, c’est bien entendu l’actuelle Khartoum, mais surtout Méréo, Kerma, Kush, autant de noms mythiques dont le passé reste à découvrir…

• Crédits : © D. Usai mission italienne d’El-Khiday

Dans l’actualité archéologique de cette Nubie, le magazine d’archéologie a remarqué deux thèmes importants : l’émergence d’une préhistoire récente très originale, le mésolithique exhumé dans les fouilles d’el-Khiday par une mission italienne, et la fouille de l'antique cité d'El Hassa, de son grand temple au dieu Amon, comme de l’histoire de rois méroïtiques oubliée, dont Nebmaâtrê Amanakhareqerem.