Et si les préhistoriens avaient tout raté : la part de l’invisible en préhistoire

En Préhistoire, le savoir est une construction qui nécessite de passer par des restitutions imaginaires. La préhistoire, c’est, bien entendu, celle des autres, ainsi l’enjeu du préhistorien est de reconnaître et d’accepter des formes qui, par essence, lui sont totalement étrangères. La pierre et ses outils restent la voie d’accès privilégiée pour le préhistorien, et cela même, si ces objets, issus d’un lointain passé et parvenus jusqu’à nous, n’ont aucun écho dans notre mémoire vive.

Contrairement à de nombreuses régions du monde, les industries de pierre d’Asie du sud-est ne font guère sens, sans progrès technique semble-t-il durant près de 40.000 ans… La pierre aurait-elle caché la forêt tropicale humide ?

• Crédits : © Pascal Deloche / GODONG / picture-alliance - Maxppp

Ce que nous propose Hubert Forestier, archéologue et professeur au Muséum National d’Histoire Naturelle (MNHN) est de penser à ce qui n’existe plus, à partir de ce qui existe encore, découvrir et repenser l’invisible et l’impalpable, face la matérialité du visible parce qu’imputrescible.

En savoir plus

Page biographique et bibliographique d'Hubert Forestier (Site Hypothèses)

Vidéo d'une conférence d'Hubert Forestier "La préhistoire du Cambodge" (Extrait d'une séance du séminaire « ethnologie et archéologies » - 2018-2019) proposée par l'Association d'ethnologie de Strasbourg.