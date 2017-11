Flambée de peste : la découverte des charniers d'Amiens

La seule façon de mettre les gens ensemble c'est encore de leur envoyer la peste (Albert Camus)… Les centaines de corps, amalgamés et blanchis par les siècles, en sont aujourd’hui la preuve, au cœur de la fosse. Toutefois, qui aurait pu penser que, sous la dalle de béton d’un concessionnaire automobile, la terre, gorgée d’huile de vidange et d’hydrocarbures porterait aussi les germes d’une peste, bubonique ou pulmonaire on ne sait encore…

• Crédits : Vincent Charpentier

Mains nues, les anthropologues du service archéologique d'Amiens-Métropole s’activent à exhumer ses charniers, sous les jardins de l'ancien hôtel-Dieu, en bordure de canal.

• Crédits : Vincent Charpentier

Comme Londres, Paris ou Marseille, Amiens fut atteinte par le fléau plus d’une douzaine de fois : 1602, 1634-A635, 1668-1669… ainsi 20 000 âmes disparurent en 1462.

« La peste peut venir et repartir sans que le cœur des hommes en soit changé » (Albert Camus). Pour autant, qui reposent aujourd’hui dans ces fosses, peut-on retracer l’histoire individuelle et collective de ce tragique épisode pesteux ?