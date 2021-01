Fouilles et découvertes : un an d’archéologie en France

Dans des conditions réinventées, le plus grand institut d’archéologie en Europe, l’Inrap, a ainsi réalisé pas moins de 2 300 opérations en métropole et dans les départements d’Outre-Mer. Ce que le magazine d’archéologie de France Culture propose aujourd'hui, est un tour d’horizon de ces découvertes, de ses avancées comme de ses enjeux, avec Dominique Garcia, président de l’Inrap.

1 650 tombes dans 2 000 m2

"La grande fouille" métropolitaine de 2020 est sans conteste celle de Narbonne, l’antique Narbo Martius, capitale de la Narbonnaise et première fille de Rome, hors d'Italie.

A l’entrée de la ville moderne, et sur 2 000 m2, ont été fouillées plus de 1 650 sépultures, datées entre 25 et 300 de notre ère. Le plus spectaculaire est la présence de monuments mais surtout, les traces des activités rituelles effectuées dans le cadre de cultes mémoriels. Celles-ci trouvent des similitudes non pas en Gaule, mais à Rome et Pompéi.

Du nouveau sur la Princesse de Vix

Fouillée dans les années 1950, la tombe de la princesse celtique de Vix constitue une des plus grandes découvertes sur notre territoire national. Fort mal fouillée, celle-ci nécessitait une reprise des recherches. L’étude en laboratoire a désormais permis de mettre à jour quantités de données, dont d’étonnants objets, délaissés par les anciens fouilleurs.

Outremer et "colonie pénitentiaire"

L’archéologie en outre-mer est souvent notre grande oubliée. Celle-ci met pourtant en lumière une histoire propre, dont un des axes majeurs est sans conteste l’esclavage, notamment aux Antilles et en Guyane.

• Crédits : © Marie Lacoste

A la Réunion, vient de sortir de terre un des sujets les plus glaçants de notre histoire ultramarine : Une « colonie pénitentiaire » pour enfants, géré par des spiritains (la congrégation du Saint-Esprit) et perchée sur une cime au cœur de la forêt. Celle-ci n’est pas sans rappeler celle de Belle-Île-en-Mer. Archéologues et historiens exhument, aux travers de cette fouille, la rééducation d’enfants par le travail, celui des champs mais aussi de l’érection d’édifices. Cet axe de recherche très novateur, inexploré, confirme, une fois encore, au travers de ce sujet, la complémentarité de l’archéologie avec les sources textuelles et l’Histoire.

Enfin, rappelons qu’archéologie et justice travaillent de concert, qu’archéologues et anthropologues œuvrent, désormais en France, sur quelques grands dossiers criminels protégés par le secret de l’instruction.

• Crédits : © Roussin Louis Antoine (1819-1894) - Estampe Musée Léon Dierx

>>> Reportage Un pénitencier pour enfants à l'Ilet à Guillaume (La Réunion)

Avec Véronique Blanchard, historienne spécialiste de la justice des mineurs responsable du centre d'exposition "enfants en Justice" (ENPJJ).

