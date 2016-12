Grands et petits enjeux de l'anthropologie

"Ô race ! ô désespoir !" En quelques années, la course aux fossiles n’a cessé de s’accélérer. Toute découverte majeure se doit d’être replacée dans le long phylum de l’humanité, à l’aide d’un scénario, récit éclairant ou trompeur,

• Crédits : Lee Roger Berger Research Team

Les enjeux de l’anthropologie biologique seraient-ils tout à la fois considérables et dérisoires ?

Quoiqu’il en soit, en quelques années, la course aux fossiles n’a cessé de s’accélérer. Le dernier en date, Homo Nalédi, récemment exhumé de la grotte de Rising Star, en Afrique du Sud… Toute découverte majeure se doit d’être replacée dans le long phylum de l’humanité, à l’aide d’un scénario, récit éclairant ou trompeur, où l’hypothèse devient souvent une certitude « finaliste ». « Lucy in the sky » ou Lucy désormais tombée d’un arbre ? Bienvenue dans le « storytelling » préhistorique…

Quels sont toutefois les grands enjeux de la discipline ? Parler d’évolution humaine dans une approche scientifique et naturaliste n’est-ce pas se confronter à d’autres visions, religieuses voire créationnistes ?