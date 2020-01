Gyptis et Protis, la fin d'un mythe fondateur de Marseille ?

A la croisée de l’Histoire, de l’archéologie et de la mythologie, le magazine d’archéologie de France Culture s’y risque, à propos d’un site d'exception au cœur de la Provence, l’oppidum de Saint-Blaise et d’une nation gauloise oubliée de tous : les Ségobriges.

• Crédits : © Aquarelle Sandrine Duval

Un demi-siècle avant la création de Marseille des navires grecs sillonnaient déjà les côtes du Languedoc et de la Provence.

Site fortifié et vaste d’environ cinq hectares, Saint-Blaise serait une véritable cité, la capitale d’un peuple celtique les Ségobriges.

• Crédits : © Jean Chausserie-Laprée / ville de Martigues

L’élément fondateur de l’implantation ionienne et de la création de Marseille en 600 avant notre ère repose sur un mythe : le mariage merveilleux d'un jeune grec aventurier avec une belle celte, Gyptis. Mariage forcé à l’image de la Belle Hélène, c'est la princesse qui choisit son futur époux. Les récits d'Aristote et de Justin (Trogue-Pompée) relatent cette scène qui unie, dans un jeu d’alliance les Grecs et les Celtes. Certains chercheurs comme Didier Pralon, voient dans ce mariage une tradition s’inscrivant dans la tradition du Svayamvara indo-européen…

• Crédits : © Aquarelle Sandrine Duval

Pour autant, cette fameuse noce, et son banquet, en 600 avant notre ère, auraient-ils pu se dérouler à Saint-Blaise, donc à 40 km de la future cité grecque, et non pas sur les rives de Marseille, le Lacydon ? A l’encontre de Camille Jullian et de nombreux historiens, l’archéologue et conservateur en chef du patrimoine, Jean Chausserie-Laprée, dans un esprit gaulois, le pense fermement…

• Crédits : © Ville de Martigues

Histoire de Gyptis et Protis animée (proposée Par Juan de la Fontaine du Musée d'Histoire de Marseille).