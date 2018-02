Henri Hubert le Marcel Mauss de l’Archéologie ?

Un peu d’histoire des sciences n’est jamais inutile, surtout si celle-ci porte sur une science du passé !

Inconnu du public comme des archéologues, oublié de l’Histoire, Henri Hubert fut-il à l’archéologie ce que Marcel Mauss fut à la sociologie et à l’anthropologie culturelle ?

• Crédits : archives MAN

Alter ego de Mauss, lecteur compulsif, Hubert, en tant qu’archéologue ne fouilla que dans des livres. Si certains ne virent en lui qu’un épiphénomène des études durkheimiennes, Henri Hubert est celui qui ouvre l’archéologie à l’ethnologie, « l’archéologie n’est-ce pas de l’anthropologie ».

Précurseur et visionnaire, il combat surtout Georges de Lapouge, et son ouvrage sociobiologique et antisémite « l’Aryen, son rôle social », chercheur français qui inspira Gustav Kossinna, futur théoricien de l’anthropologie nazie. A l’heure où les identités nationales et collectives sont des enjeux, peut-être est-il temps de redécouvrir, Hubert et… son ami Marcel.