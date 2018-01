Il y a de la cognition dans l’air

La transmissions des savoirs est-il le propre de l’Homme ? les sciences naturelles et les sciences humaines débattent sur l’existence de _cultures animale_s. Ces débats se fondent, sur les capacités des primates à diffuser de façon intelligente tout un ensemble de connaissances et de savoir-faire. Or, tous les termes utilisés (culture, transmission, savoir…) posent toujours problème et cela, tant pour les primates que pour les pré-humains.

Frédéric Joulian se fonde sur les observations éthologiques en milieu naturel et sur ses recherches au croisement de l’anthropologie et de l’étho-archéologie des chimpanzés d’Afrique de l’Ouest. Ainsi se dessinent les contours d’une approche intégrative de l’intelligence praxique des premiers Hommes, les Hominoïdes.