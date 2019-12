Les Tarterêts, tout à la fois quartier sensible par excellence, banlieue stigmatisée et zone de sécurité prioritaire au cœur de l’Essonne, sont surtout connus pour sa mythique bande dont les rixes et affrontements, bagarres et bastons, avec sa grande rivale, la tribu de Mont-conseil, ont fait la notoriété…

Lieu de violence… mais aussi de création, les Tarterêts se chantent notamment par deux frères, P.N.L, rois du rap français, champion du cloud rap. Aujourd’hui, les Tarterêts et sa bande sont une fois encore sur le devant de la scène, mais pour une actualité issue du passé, un passé dont ils peuvent être fiers et qui ne date pas d’hier : la bande des Tarterêts a 15 000 ans…

• Crédits : © Louise Truchot

Ancêtre ou lointains voisins, à la fin de la dernière période glaciaire, une bande de chasseurs fait halte au cœur de la steppe des Tarterêts… Les vestiges de cette horde sont désormais l’objet d’une fouille entreprise par l’Université de Paris 1, l’Inrap et le CNRS…

Si les plus anciennes traces d’occupations humaines aux Tarterêts remontent au Paléolithique moyen (de 300 000 à 40 000 ans environ) et à l’homme de Neandertal, les vestiges mis au jour sur le gisement des Tarterêts III datent de la fin du Paléolithique supérieur et appartiennent à la culture magdalénienne (de 17 000 à 12 500 ans environ). Les Magdaléniens sont d’excellents tailleurs de silex, développant également le travail des matières osseuses. Ce sont aussi des artistes comme en témoignent l’art pariétal mais aussi l’art mobilier dont les objets sculptés ou gravés sont parfois retrouvés sur les sites. Ils s’installent stratégiquement aux abords des cours d’eau pour profiter des ressources abondantes du territoire (minérales, végétales et animales).

• Crédits : © V. Charpentier

Tout proche, sur l’autre rive de la Seine, à Étiolles, un gisement daté de la même période est étudié depuis près de 50 ans et constitue un pôle d’innovation irremplaçable pour la Préhistoire en Essonne.

>>> Lien vers un article complet de l'Inrap sur les fouilles aux Tarterêts

>>> Lien vers le site d'Étiolles (Essonne)