La grotte Chauvet, palais des mémoires

La grotte Chauvet-Vallon-Pont-d’Arc, est aussi une aventure, qui débuta bien avant l’arrivée de Cro-Magnon, celle d’un milieu façonné par la nature, le temps et le ruissellement des eaux. Ces regards croisés sont justement l’objet de cette émission pour découvrir Chauvet, « palais des mémoires », avant, pendant et après le passage des hommes…

• Crédits : © photo S. Jaillet / cliché CNP-ministère de la Culture.

Découverte en 1994 et forte des malheurs de Lascaux, la doyenne, Chauvet, est l’objet d’un protocole d’étude très strict, qui n’empêche en rien des recherches multidisciplinaires. « Pariétalistes », géomorphologues, botanistes et paléo-environnementalistes travaillent chaque année, sur la doyenne des grottes : il y a en effet autant d’écarts entre Chauvet et Lascaux qu’entre Lascaux et nous, 18 000 ans !

Fraîchement paru, un énorme livre, une somme, un « pavé » retrace cette quête l’Atlas de la grotte Chauvet-Pont-d’Arc est une approche anthropo-géomorphologique centrée sur une cartographie, haute résolution, de la grotte. Cette cartographie permet alors de percevoir l’organisation spatiale des peintures mais aussi l’ensembles des témoins naturels ou anthropiques peu à peu accumulés au plus profond de la caverne.

• Crédits : © modélisation 3D Perazio Engineering, photo S. Jaillet / cliché Perazio Engin

• Crédits : © cliché Éditions de la MSH.

Carte des sols de la grotte Chauvet réalisée avec la collaboration d'É. Debard, J.-J. Delannoy, C. Ferrier, S. Jaillet, B. Kervazo, Y. Le Guillou, J. Monney, Y. Perrette et B. Sadier, pour la base cartographique / dessin J.-J. Delannoy, A. Dagand, de Valence / cliché Éditions de la MSH.

• Crédits : © photo S. Jaillet / cliché CNP-ministère de la Culture.

Griffades d’ours, glissades de bouquetins, charbons de torches et suies au plafond, empreintes d’hommes ou d’animaux, tous ces éléments retracent l’étonnante histoire de ses occupants. Si l’homme y a surtout peint, il a aussi pratiqué de nombreux aménagements dont les archéologues retrouvent les traces. Une histoire, donc, de 6 millions d’années, trouvant son point culminant voici 36 000 ans, avant sa fermeture définitive il y quelques 29 000 ans. Aujourd’hui l’aventure continue...

Pour en parler, deux grands spécialistes, auteurs de l'atlas, Jean-Michel Geneste, archéologue, conservateur général émérite du patrimoine, ancien directeur du Centre national de la Préhistoire, et Jean-Jacques Delannoy, géomorphologue et anthropo-géomorphologue.

• Crédits : © photo C. Fritz / cliché CNP-ministère de la Culture.

• Crédits : © montage S. Jaillet / cliché CNP-ministère de la Culture.

Modélisation en 3D réalisée avec le concours de G. Perazio, J. Péral (Perazio Engineering) pour les levés scanners/ assemblage, maillage et drapage B. Sadier, P. François / photos drapées L. Guichard / montage S. Jaillet / cliché CNP-ministère de la Culture.