La Méditerranée dans la « longue durée »

Sans jamais quitter le « terrain » et dans une perspective de temps long, Jean Guilaine a consacré sa carrière à la Méditerranée. De l’abri Jean Cros, fouillé en 1963 dans les Corbières, à Chypre, Corfou, l’Italie ou l’Espagne, il a perçu les rythmes et les pulsations des sociétés néolithiques et de la Protohistoire, l’arythmie des premiers migrants partis du Proche-Orient.

Révolution agraire, révolution des symboles ou mythologie et ancestralité, l’émission est l’occasion de revenir sur quelques grandes découvertes : Göbekli Tepe, Shillouroukambos, Klimonas…

La carrière de Jean Guilaine est un long cheminement, inverse à son objet d’étude : l’expansion des premières sociétés agro-pastorales. Professeur au Collège de France, membre de l’Institut, il porte au flanc droit, une épée de l’âge du Bronze, symbole de la genèse du guerrier, « l’épée de Jugnes », sorte d’Excalibur dont la légende dit, quelle aussi aurait été exhumée de la diaclase d’un rocher.