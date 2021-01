"Inné et acquis sont dans un bateau", quand la paléogénétique raconte notre histoire

Le champ est absolument immense, celui de Neandertal et ses liens avec le Covid-19, celui d’une nouvelle humanité, insoupçonnée des archéologues et anthropologues : « Denisova », celui de l’Homme de Cheddar, premier britannique, vieux de 10 000 ans, à la peau noire, ou encore de ses femmes-guerrières des confins vikings…

A l’aide de la génomique, Ludovic Orlando jette donc un éclairage nouveau sur l’évolution de l’Homme, ses migrations, ses sociétés, ses grandes épidémies.

Cette émission est aussi l’occasion d’évoquer les tous derniers résultats du laboratoire sur l’hétérogénéité de nos propres communautés préhistoriques, recherche portant sur les génomes complets de 24 individus ayant vécu dans le bassin parisien et aux alentours de Narbonne, voici 3 700 à 5 400 ans.

Pour autant, cette histoire, au prisme de la paléogénétique, ne fait pas de nous les produits de nos gênes, ceux-ci sont loin de conduire nos destins. Ainsi, ce que prône Ludovic Orlando n’est plus une archéologie seulement multidisciplinaire, mais une archéologie totale !

Avec Ludovic Orlando, directeur de recherche au CNRS, directeur du Centre d'Anthropobiologie et de Génomique de Toulouse (CNRS et de l'Université de Toulouse III Paul Sabatier), auteur de L'ADN fossile, une machine à remonter le temps : les tests ADN en archéologie, préfacé par Jean Guilaine (Odile Jacob, 2021).

Article récent "à propos de l’hétérogénéité des chasseurs-cueilleurs français du 15 janvier 2021" co-rédigé par Andaine Seguin-Orlando, Richard Donat, Clio Der Sarkissian, John Southon, Catherine Thèves, Claire Manen, Yaramila Tchérémissinoff, Eric Crubézy, Beth Shapiro, Jean-François Deleuze, Love Dalén, Jean Guilaine, and Ludovic Orlando, Heterogeneous Hunter-Gatherer and Steppe-Related Ancestries in Late Neolithic and Bell Beaker Genomes from Present-Day (France, Current Biology 31, 1–12).

