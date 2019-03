La place des enfants dans les premières sociétés agropastorales d'Europe

Aujourd’hui, les archéologues tentent de retrouver les traces de cette exceptionnelle courbe démographique aux travers de sépultures, les paléo-démographes au travers de modèles…

Les archéologues s’intéressent aux morts dans la mesure où ceux-ci les renseignent sur les vivants, leur société. C’est notamment le cas de la récente découverte d’enfants sacrifiés sur le site de Huanchaquito, au Pérou, non loin de l’ancienne capitale des Chimú : Chanchàn. Il en est de même en Europe où la découverte d’enfants néolithiques apporte d’importantes informations sur la prise en charge et l’altruisme ou l’eugénisme… Ainsi le traitement funéraire des enfants durant la période Néolithique pourrait marquer l’émergence des premières sociétés lignagères ? Dans leurs fouilles, les archéologues retrouvent, aussi, d’émouvants comportements funéraires et symboliques…

• Crédits : © Ph. Lefranc / Inrap Grand-Est Sud

Les archéologues s’intéressent aux morts dans la mesure où ceux-ci les renseignent sur les vivants, leur société. C’est notamment le cas de la récente découverte d’enfants sacrifiés sur le site de Huanchaquito, au Pérou, non loin de l’ancienne capitale des Chimú : Chanchàn. Il en est de même en Europe où la découverte d’enfants néolithiques apporte d’importantes informations sur la prise en charge et l’altruisme ou l’eugénisme… Ainsi le traitement funéraire des enfants durant la période Néolithique pourrait marquer l’émergence des premières sociétés lignagères ? Dans leurs fouilles, les archéologues retrouvent, aussi, d’émouvants comportements funéraires et symboliques…

• Crédits : © C. Valero / Inrap Centre-Ile-de-France

>>> Page d'Alain Beyneix