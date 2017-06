La science au service du trésor de Lavau

Le Prince de Lavau au microscope

• Crédits : VINCENT CHARPENTIER

En 2015, était découvert, dans l’Aube, la tombe du prince celte de Lavau, datée du milieu du Ve siècle avant notre ère. Reposant sur un char à deux roues, le défunt étaient paré de ses plus beaux atours d’or et d’argent, accompagné dans l’au-delà de vaisselles liées au banquet et à la consommation du vin : un grand chaudron, une ciste étrusques en bronze, une oenochoé attique figurant Dionysos allongé sous une vigne etc.

La fouille achevée, ce précieux et si fragile mobilier funéraire est désormais étudié, sous le palais du Louvre, par le C2RMF. Analyses élémentaires et structurales, imagerie, et analyse organiques sont entreprises. Des radiographies et tomographies de rayons X viennent de fournir les premières informations sur la morphologie et l’état de conservation de ces vestiges. Le mobilier issu de fouilles récentes constitue une opportunité unique pour la réalisation d’analyses poussées. Le mobilier de la tombe de Vix en est un contre-exemple : anciennement restauré il ne se prête plus à des analyses, comme celle de l’étude du contenu de son fameux cratère. Photographie macroscopique, microscopie 3D numérique et scanners 3D explorent les modes d’assemblage et les techniques de fabrication des matériels. Le scan 3D haute résolution a révélé un poli d’usure sur le torque et les bracelets en or, dû au frottement contre la peau du défunt ou de ses vêtements. Visite du Laboratoire…