L’Antiquité un monde connecté ?

On le sait, le 21 mai 1498, Vasco de Gama et son armada débarquaient sur une plage à quelques kilomètres de la cité-État de Calicut, dans le Kerala, ouvrant ainsi, aux Portugais, la route océane des Indes. Cette arrivée constitue sans nul doute un moment majeur de l’Histoire du monde, l’extraordinaire choc, sans précédent, entre Orient et Occident.

L’histoire que conte aujourd’hui le magazine d’archéologie de France Culture s’avère tout autre, puisqu’il montrera, avec Maurice Sartre, que bien des hommes, bien des navires ont vogués vers ces rives avant l’arrivée des portulans. Et si quelque navire avait fait le tour de l’Afrique, dès le VIIe siècle avant notre ère ?

L’Histoire des routes antiques, nous la percevons grâce aux sources antiques ; que ferions-nous sans Pline et Strabon, mais aussi bien d’autres, Arrien voire Cosmas Indicopleustès, « le voyageur des Indes » ? Ces routes, nous les suivons aussi grâce à l’archéologie, celles des rivages de la mer Erythrée, comme des plaines d’Afghanistan. Il nous est alors possible de mieux percevoir ce que les Grecs savent de l’Inde, ce que les Chinois connaissent de Rome.

Avec Maurice Sartre, professeur émérite à l’Université de Tours, historien spécialiste de l’histoire du monde grec et du monde romain oriental.

Pour aller plus loin

